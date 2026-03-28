"Новата гора на София" - садят 47 000 фиданки днес в Банкя

Десетото юбилейно издание на инициативата "Новата гора на София" започна днес в град Банкя. Началото бе дадено от кмета на София Васил Терзиев, заместник-министъра на земеделието и храните инж. Николай Василев, заместник-кмета по екология Николай Неделчев и кмета на район "Банкя" Рангел Марков на терен над кв. „Михайлово", близо до Дивотинския манастир.

Искам да изкажа своята благодарност към тези, които са положили основите на инициативата, които са дали тласък и са мислели за поколенията напред, каза кметът Терзиев на откриването, предава БТА.

По думите му едно от красивите неща на залесяването е, че никой няма да се сеща след 50-70 години кой е бил кмет на Банкя и кмет на София, а ще останат резултатите от днешния труд. Терзиев отправи приветствие към участниците в инициативата и благодари, че са отделили от времето си в събота.

За нас е изключителна чест да бъдем домакини на десетото юбилейно издание на инициативата "Новата гора на София", каза зам.-министър Николай Василев. Темата за околната среда е била винаги приоритетна за министерството. Град Банкя е известен със своя въздух и минерална вода и затова тази и подобни инициативи са изключително важни, посочи зам.-министърът. По думите му засадените днес дръвчета ще останат за нашите деца и за следващите поколения.

Въздухът в Банкя се движи на изток от Люлин планина и достига до немалка част от София. Тоест ефектът от залесяването тук има доста по-широк мащаб, посочи Василев. Той подчерта, че околната среда не е ангажимент само на управляващите, но и на всеки един гражданин. Василев приветства всеки един доброволец, както и всички, които ще се включат до края на кампанията.

Кампанията в Банкя е за дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. През настоящия пролетен сезон ще бъдат залесени първите 30 дка от терена. Благодарение на дарение на "СОФ Кънект", един от стратегическите партньори по Климатичния договор на София, доброволците разполагат с над 7 000 фиданки от вида черен бор (Pinus nigra), специално подбрани заради високата си устойчивост, предвид трудния терен, съобщиха от Столичната община.

В рамките на „Новата гора на София" досега са засадени над 190 000 фиданки в кв. "Суходол", с. Негован и с. Бусманци.