Пенчо Милков уважи отчетно-изборното събрание на запасното войнство в Русе

В Канев център днес се проведе общото отчетно-изборно събрание на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Събитието събра представители на запасното войнство, а специален гост беше Пенчо Милков.

Кметът на община Русе поздрави присъстващите за активната им работа и подчерта значението на запасното войнство за обществото и местната общност, съобщават от пресцентъра на администрацията.

„Вие сте хората, които знаете как се пази държавност – не само с униформа, а с характер. Във време на бързи промени и несигурност, вашият опит е котвата на обществото ни. Русе има нужда от вашата мъдрост, дисциплина и чувство за дълг – защото град със силна памет и силни хора винаги намира правилния път напред", обърна се към присъстващите кметът Милков.

Той изрази благодарност за съвместната работа с организацията и подчерта, че Община Русе ще продължи да подкрепя инициативите на запасното войнство, насочени към патриотичното възпитание на младите хора и съхраняването на военните традиции

Съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на сдружението, делегатите обсъдиха и приеха отчет за дейността на организацията за периода 2022 – 2025 г., както и финансовия отчет за 2025 г. Беше приет и бюджетът за настоящата година, както и планът за работа на организацията през следващата година.

Контролната комисия представи доклад за извършената контролна дейност през отчетния период, след което участниците пристъпиха към избор на нов Управителен съвет и нова Контролна комисия.

Делегатите избраха и представители за Единадесетия конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в София. По време на събранието бяха обсъдени и приети промени в Устава на организацията, насочени към подобряване на нейната дейност и разширяване на общественополезната ѝ роля.

Председателят на Управителния съвет на РСОСЗР – Русе о. р. полк. Веселин Додев благодари на членовете за активността и доверието, както и на Община Русе за доброто партньорство и подкрепа през изминалия отчетен период.