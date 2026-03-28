3 месеца затвор за асеновградчанин, пробвал да плати с чужда карта в супермаркет

Пластиката била в портфейл, намерен предишния ден в Пловдив от друг мъж, който плаща 100 евро глоба, защото не го предал в полицията или на собственика

Осъждан асеновградчанин влиза в затвора, след като призна, че е опитал да ползва чужда банкова карта, за да пазарува. Заедно с него пред Окръжния съд в Пловдив застана още един мъж, който намерил платежния инструмент, но си замълчал. Двамата са сключили споразумение с прокуратурата, което е одобрено от магистратите.

На 9 август м.г. в Пловдив мъж открил портфейл, в който имало 984 лв. и банкова карта, собственост на човек от пазарджишкото село Радилово. Вместо обаче да съобщи в полицията или на собственика за откритието в рамките на седмица, каквото трябва да направи по закон, той си затраял. На следващия ден в Асеновград местен жител се пробвал да ползва картата два пъти за дребни покупки в супермаркет, но така и не успял.

Органите на реда провели разследване и на 4 март арестували криминално проявения асеновградчанин. Той е договорил 3-месечна присъда, но заради предишните си сблъсъци със закона, тя ще бъде изтърпяна ефективно, при първоначален общ режим. Откривателят на портфейла пък ще плати 100 евро глоба, както и 77,08 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.