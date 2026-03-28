Бъдещият архитект Ивана Каменова стана студент на годината

Министърът на образоването и науката проф. Сергей Игнатов връчи приза „Студент на годината – 2026" на Ивана Каменова, която е в пети курс в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност

„Архитектура". Тазгодишната церемония по награждаването на най-добрите студенти се състоя в Техническия университет – София, съобщават от пресслужбата на министерството.

„Това събитие излиза извън пределите на университета - всяка година ние преподавателите можем да видим върха на нашия труд, а студентите ни от върха гледат напред в бъдещето си и чертаят следващите си успехи", каза проф. Игнатов при откриването на събитието.

То се организира от Националното представителство на студентските съвети, под патронажа на МОН. В награждаването на големия победител участва и

председателят на НПСС Ангел Стойков.

Ивана Каменова е участник в международни академични програми, активно работи по теми, свързани с устойчиво проектиране, градска среда

и архитектурни решения в международна среда.

Участвала е в международни и национални архитектурни конкурси. Включва се в

стажове в архитектурни студия и разработва архитектурни проекти, техническа документация, 3D BIM моделиране и решаване на архитектурни казуси.

Участва в проект за ремонт и възстановяване на

университетски възстановителен център с изготвяне на архитектурни и организационни решения.

В категорията „Педагогически науки" отличието беше присъдено на Анелия Иванова от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров", като наградата ѝ беше връчена от Албена Михайлова - главен

секретар на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Наградата в категорията „Хуманитарни и социални науки" получи Стефани Кюркчиева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и

Методий", като отличието беше връчено от Веселина Панайотова –-съветник в Министерството на труда и социалната политика.

В категорията „Стопански науки" отличието беше присъдено на Ебру Назми от Икономически университет - Варна, а наградата ѝ беше връчена

от Борислав Попов - стратегически лидер „HR данни и стратегически анализи" в Пощенска банка.

Наградата в категорията „Правни науки" беше връчена на Евгений Караланов от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" от проф. Мария Славова - главен редактор на двуезично списание „Правен

преглед".

В категорията „Природни науки, математика и информатика" отличието получи Илина Пикова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", като наградата беше връчена от доц. д-р Илия Гътовски –

Гл. секретар на Национално представителство на студентските съвети в Република България в мандат 2008-2009 година.

Наградата в категорията „Технически науки" беше присъдена на Виктор Иванов от Технически университет - Варна и беше връчена от проф. д-р

инж. Лиляна Вълчева - председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука" към КНСБ.

В категорията „Аграрни науки и ветеринарна медицина" отличието получи Никол Пашалиева от Лесотехническия университет, като наградата беше

връчена от чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев - председател на Консултативния съвет на Националната агенция за оценяване и

акредитация.

Наградата в категорията „Здравеопазване" беше присъдена на Карина Добрева от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, като отличието беше връчено от д-р Даниел Парушев - председател на НПСС в мандат 2020-2024 година.

В категорията „Спорт" отличието беше присъдено на Тервел Замфиров от Лесотехническия университет и Националната спортна академия „Васил

Левски", като наградата беше връчена от проф. Даниела Дашева - заместник-министър на младежта и спорта.

Наградата в категорията „Изкуства" получи Биляна Динкова от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, като отличието беше връчено от Цветомир Петров -председател на Столичния общински съвет.

В категорията „Сигурност и отбрана" отличието беше присъдено на Георги Костадинов от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", като

наградата беше връчена от бригаден генерал Радостин Илиев - съветник в Министерството на отбраната.

Наградата в категорията „Чуждестранен студент в България" получи Тетяна Кунева от Университета за национално и световно стопанство, като отличието беше връчено от доц. д-р Щерьо Ножаров - съветник към Българската стопанска камара.

В категорията „Студент - доброволец на годината" отличието беше присъдено на Тиана Дончева от Международно висше бизнес училище и на Ванеса Филипова от Университета за национално и световно

стопанство, като наградите бяха връчени от Инна Людмилова - представител на фондация „Искам бебе".

Наградата в категорията „Докторант на годината" беше присъдена на Елка Петрова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", като

отличието беше връчено от доц. д-р инж. Ивайло Симеонов - кмет на община Елин Пелин и председател на НПСС в мандат 2000-2002 година.