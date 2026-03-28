Над 100 деца се включиха в турнира по карате шинкиокушин за Купата на УСШ в Русе

За пета поредна година в Русе се провежда турнирът по карате шинкиокушин за Купата на Ученическата спортна школа, организиран от УСШ – Русе с директор Мая Петрова. Спортната инициатива има за цел да подготви младите състезатели за предстоящи надпревари, като за част от децата това е и първо участие в реален спортен двубой.

Официалното откриване на турнира бе уважено от кмета на община Русе, който поздрави участниците и ги насърчи да покажат най-доброто от себе си. В обръщението си към младите спортисти Пенчо Милков подчерта: „Дайте най-доброто от себе си днес, запазете достойнството си и помнете принципите на каратето – не само на татамито, а и в живота."

В събитието се включи и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, която също отправи послание към участниците, съобщават от пресцентъра на общината.

Тя акцентира върху значението на подобни инициативи за изграждането на младите хора, като подчерта, че състезанията не само развиват спортните умения на учениците, но и ги възпитават като личности.

В тазгодишното издание се включват над 100 деца на възраст от 7 до 14 години от Русе, Шумен, Стара Загора, Варна и Севлиево. В края на състезанието ще бъде изготвено комплексно класиране, като купата ще бъде присъдена на отбора с най-много точки.