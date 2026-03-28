Само за ден: Събраха около 50 тона отпадъци в кампанията за почистване на София

Около 50 тона отпадъци са събрани от зелена площ в "Люлин" 10 в първия ден на кампанията за пролетното почистване на София.

Това съобщи пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, който даде началото на ежегодната кампания, организирана от Столичната община, която обединява граждани и институции за почистване на паркове, улици и обществени пространства, предава БТА.

В кампанията, която продължава и утре, са заявили участие 1500 доброволци, които ще събират боклук в 60 локации в София, съобщи кметът Терзиев. Той благодари на всички хора, избрали да участват в инициативата на Общината. Това е начинът да направим нашия град по-чист и по-хубав. Колкото и да се стараем, без активното участие на гражданите да пазят и да помагат, няма как да се справим, каза столичният кмет, който също се включи в почистването.

Предвидени за изчистване са терени в кварталите "Овча купел", "Сухата река", "Студентски град", "Манастирски ливади", "Младост", междублокови пространства и зелени площи по ул. "Житница", бул. "8-ми декември", както и наноси от кал, пясък и смеси от зимни обработки по бул. "Симеоновско шосе", съобщиха от Общината.

В рамките на кампанията по пролетното почистване WWF България организира почистване от битови отпадъци на бреговете на река Какач в Северния парк в София като част от глобалната инициатива "Часът на Земята", която тази година навършва 20 години.

Столичният инспекторат осигурява чували и логистика за извозването на събраните отпадъци до регламентираните за това места. Събраните отпадъци е необходимо да бъдат поставени в чували.

Клони и храсти се събират разделно и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци. Стари текстилни отпадъци от домакинствата се събират в специализираните контейнери за текстил и кожени отпадъци, разположени на 259 места в София, напомнят от Инспектората.