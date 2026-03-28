Столична община предоставя база за тренировки на Доброволно формирование „София"

С тържествен водосвет и официално откриване на нова база Доброволно формирование „София" отбеляза 15 години от създаването си. Събитието се проведе на 27 март в присъствието на представители на Столична община, доброволци и партньори на формированието, съобщават от пресцентъра на общината.
Новото оперативно пространство, предоставено от Столична община за безвъзмездно ползване, ще служи като база за дейността на доброволците и за координация при бъдещи мисии.
Кметът на София Васил Терзиев подчерта значението на доброволческите формирования и ролята им в кризисни ситуации, както и необходимостта тази енергия да се запази и извън тях.
„В трудни моменти, при кризи и бедствия, хората умеят да се обединяват – без много приказки, просто действат и си помагат. Това е нещо изключително ценно. ъпросът пред нас е как да запазим тази енергия и извън кризите - как да бъдем
толкова единни и когато имаме възможност да правим добро заедно," заяви кметът.
Той допълни, че доброволческите формирования са пример за това как сплотеността може да се превърне в устойчив модел на работа.
Ръководителят на Доброволно формирование „София" Милен Данков отбеляза, че изминалите 15 години са били възможни благодарение на усилията на стотици доброволци и подкрепата на институциите.
„Това, което сме постигнали през годините, е резултат от отдадеността на хората, които избират да помагат. Подкрепата на Столична община е ключова за
развитието на формированието и за възможността да бъдем още по-ефективни в нашата работа," сподели Милен Данков.
По време на събитието беше представена и интерактивна изложба, проследяваща
дейността на формированието през годините, както и прожекция на документалния филм „Една много тъжна приказка", посветен на мисията на доброволците след
земетресението в Турция през 2023 г.
Новата база на формированието ще даде възможност за по-добра организация, подготовка и координация на доброволците, които продължават да бъдат важна част от системата за реакция при извънредни ситуации в София.