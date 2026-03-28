Николай Нанков отдаде почит пред жертвите от лагер "Слънчев бряг"

"Днес заедно с колегите от СДС и лидера им Румен Христов отново сме на едно място край Ловеч, изпълнено с болка и прекършени човешки съдби. Бившият концентрационен лагер, цинично наречен от комунистическия режим "Слънчев бряг" - сякаш хората са идвали тук на море, завинаги ще остане като символ на жестокостта и репресиите на тоталитарната държава", това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво още пише той:

С дълбока почит свеждаме глава пред паметта на онези страдалци, несправедливо измъчвани и убивани от мракобесния режим. Ние от ГЕРБ, заедно с партньорите ни от СДС, което преди близо 40 години възникна и все още е отрицанието на комунизма и злините му, ще превърнем "Слънчев бряг" в пантеон на страдалците. За да има памет за жертвите, за да не допуснат бъдещите поколения да се повтори историята.

В момента в България се извършва пълзящ преврат от децата и внуците на бившата "Държавна сигурност" - онези, които мъчиха хората тук край Ловеч. Нашата историческа мисия е да не допуснем тези хора да вземат властта, да направят правителство и да опитат да реставрират методите и практиките на мракобесната "Държавна сигурност", която измъчваше инакомислещите на това черно място. Трябва да сме единни и силни и да не позволим това да се повтори.

Паметта за жертвите край Ловеч е и отговорност към бъдещето – да изграждаме държава, в която никога повече властта няма да се изправи срещу собствения си народ.

Поклон пред жертвите на комунизма!