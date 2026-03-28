Сърцето на Кръстьо Сарафов ще бъде погребано в София

През април в София ще бъде погребано сърцето на големия български актьор Кръстьо Сарафов – събитие със силен символичен заряд, което ще отдаде почит на една от най-ярките личности в историята на българския театър. Решението е взето от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов", където от 1952 г. насам се съхранява сърцето на артиста.

Поводът е знаков – навършват се 150 години от рождението на Сарафов, а годишнината ще бъде отбелязана с поредица от тържествени събития, пише БГНЕС.

В съвременната българска история има още два случая на съхранение на сърцето на известни личности. Това са сърцата на цар Борис ІІІ и на писателя Алеко Константинов. Стъкленицата със сърцето на цар Борис ІІІ е открита след промените от 1989 г. и погребана в Рилския манастир, където гробът на българския монарх е бил взривен от комунистите. Сърцето на Алеко с прободната рана се съхранява в къщата-музей в Свищов.