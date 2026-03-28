400 евро плаща шофьор, пратил в болница моторист при катастрофа в Пловдив, не му взимат книжката

Завил наляво, без да се съобрази с предимството на другото превозно средство

Глоба от 400 евро трябва да плати шофьор, ранил моторист при катастрофа в пловдивския квартал "Кючук Париж".

Инцидентът станал около 15,30 ч. на 26 юни м.г. в района на кръстовището между улиците "Академик Петър Динеков" и ул. "Прибой". Лек автомобил "Нисан" с 59-годишен водач завил наляво и отнел предимството на мотора, управляван от мъж на 34 г., при което настъпил удар.

И двамата участници в катастрофата са били изпробвани за употреба на алкохол, като стойностите били отрицателни. По-младият мъж бил откаран с линейка и настанен в болница. Установило се, че му е счупено лявото рамо, което довело до трайно затрудняване на движенията на ръката.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, шофьорът на колата е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Книжката му не се отнема, а освен глобата, трябва да плати и 1059,91 евро разноски по делото.

Решението, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.