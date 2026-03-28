Няколко катастрофи до Шумен заради силен дъжд и градушка

Няколко катастрофи до Шумен заради обилния дъжд и градушката

Поради обилен дъжд, придружен от градушка и намалена видимост, се въвежда временно организация на движението на етапна връзка в посока Шумен от автомагистрала "Хемус" до пътен възел "Белокопитиво". Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Приет е и сигнал за пътнотранспортно произшествие на около 4 км преди пътния възел. Съобщено е за три автомобила и разпилени части по пътното платно. Има съмнение за фрактура на ръка на дете на 10 години, пътник в единия автомобил. Екипи на "Пътна полиция" са на мястото на инцидента и подпомагат движението, като пренасочват водачите по алтернативен маршрут. Има още две пътнотранспортни произшествия в района, добави Йорданова. При тях няма пострадали.

