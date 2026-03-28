ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Янкулов: Никакъв юридически проблем с назна...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22560343 www.24chasa.bg

Надежда Нейнски: Българската екзархия в Истанбул е символ на нашите корени и култура

Министърът на външните работи Надежда Нейнски по време на среща днес с представители на Българската екзархия в Истанбул СНИМКА: МВнР

Българската екзархия в Истанбул е символ на нашите корени и култура. Това заяви министърът на външните работи Надежда Нейнски по време на среща днес с представители на Българската екзархия в Истанбул. В рамките на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани със съхраняването на духовността, културата и традициите на българската православна общност в Турция, както и усилията за опазване на българското културно-историческо наследство на територията на Турция.

В срещата участваха представители на настоятелството на фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и Одрин, начело с председателя Димитри Йотеф, както и представители на българските дипломатически мисии в Турция.

Министър Нейнски подчерта значението на българската православна общност в Истанбул и Одрин като жив мост на приятелство и добросъседство между България и Турция. Тя изрази признателност за усилията на църковните фондации за поддържането на храмовете, съхраняването на културната памет и поддържането на духовния живот на българите в региона.

По време на разговора бе изразена и подкрепата на българската държава за дейността на фондациите и за инициативите, насочени към съхраняването на българското културно и духовно наследство, включително към отбелязването на значими годишнини и събития, свързани с българските православни храмове в Истанбул.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски по време на среща днес с представители на Българската екзархия в Истанбул СНИМКА: МВнР
Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)