ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Фурнаджиев единодушно преизбран за президен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22560538 www.24chasa.bg

Майстор на шах от Добрич с инициатива „Да спасим шаха в България"

Дияна Райнова

3368
Майсторът на спорта по шах от Добрич Тодор Тодоров

Майсторът на шах от Добрич Тодор Тодоров поде инициатива „Да спасим шахмата в България". Той е решил да се срещне с всички водачи на листи на 24-те формации, които участват в парламентарните избори на 19 април в област Добрич.

„Приготвил съм 24 книги – „История на шахмата в България" с автор д-р Стефан Сергиев. Според мен, той е най-успешния президент на шахматна федерация, при когото страната имаше 5-има световни шампиони. Той е почетен председател на инициативата", добави Тодоров, който е председател на инициативата.

Заедно с книгата има и протокол за ангажираност на бъдещите депутати за решаване на проблемите на шаха в страната. Тодоров държи този протокол да бъде подписан лично и тогава кандидатите за народни представители получават книгата безплатно.

Дотук книгата вече са получили и няколки лидери на партии при посещенията си в Добрич. „С тази инициатива преследвам няколко цели – да се проведе прелицензиране на шахматните федерации. Втората цел е в област Добрич да провеждат балкански първенства по шах. В България вече от години не се провеждат международни първенства, въпреки че страната е единствената в Европа, която има 5-има световни шампиони по шах", уточни Тодоров.

5 книги, придружени с протоколи за ангажираност, Тодоров е подготвил и за избраните 5-има народни представители от област Добрич след изборите на 19 април.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

