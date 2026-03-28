Андрей Янкулов: Никакъв юридически проблем с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер не съществува

Никакъв юридически проблем с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер не съществува и не може да съществува независимо от това как спорът ще бъде решен окончателно с влязъл в сила съдебен акт, защото към момента на назначаването си той е бил подуправител на Българската народна банка (БНБ), т.е. част от т.нар. „домова книга". Вече не е подуправител на БНБ по силата на закона, защото е назначен за служебен премиер, написа служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов във фейсбук.

Министърът коментира и скорошното становище на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз по делото на служебния премиер Андрей Гюров: „Твърденията, че генералният адвокат е дал становище за законността на отстраняването на Гюров и че от това следвала нелегитимността му като министър-председател, са пълно скъсване с действителността."

„Парламентът прие, че правомощията на Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл. 99 ал. 5 от Конституцията и няма нужда да приема оставката му. А няма как да се прекратяват правомощия, които не съществуват", подчерта Янкулов.

По-интересният момент, според него, е „как и от кой държавен орган е установена въпросната несъвместимост, която служи като основание за Управителния съвет на БНБ да отстрани Гюров." Министърът припомни, че „несъвместимостта е установена от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията, структура, произвеждала шум и разочарование."

„През 2024 г. Комисията прилагаше закона избирателно, включително по отношение на участие в търговски дружества. В конкретния случай става дума за 2% дялово участие в дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел. Според защитата на Гюров той своевременно е предприел необходимите действия да прекрати участието си в тях", допълни Янкулов.

В заключението си генералният адвокат поставя под въпрос дали притежаването на минимален дял в дружество с ограничена отговорност изобщо представлява основание за несъвместимост според националното законодателство. „Не ми е напълно ясно как се е стигнало до този извод, тъй като от националната правна уредба не следва, че такъв дял представлява абстрактна несъвместимост, без значение дали е налице реален конфликт на интереси", отбеляза министърът.

„Наблюдаваме скеча 'политически лидери опитват да интерпретират малко по-сложен юридически текст'. Решението на БНБ за временно отстраняване на Гюров е взето бързо, без даване на възможност за защита, и се основава на избирателно прилагане на закона от КПК, което генералният адвокат към Съда на ЕС също констатира", заключи Янкулов.