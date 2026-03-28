Пловдивчанин договори условна присъда, два пъти се заканил с убийство в рамките на час

Никола Михайлов

[email protected]

Полиция СНИМКА: Архив

Демонстративно хванал нож и заплашил: И теб ще утрепя, и сина ти ще утрепя в най-скоро време

Споразумение за условна присъда сключи пловдивчанин, след като призна, че два пъти за една вечер се е заканил с убийство на друг. Мъжът е бил с чисто съдебно минало до този момент и е договорил 12 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. От това наказание ще бъде приспаднат един месец, който е прекарал зад решетките след случилото се. 

Грозните сцени се развили на 23 февруари. Около 21,30 ч. той казал, че ще убие пострадалия. След 40 минути ситуацията ескалирала, като този път демонстративно държал нож в ръка и казал: "И теб ще утрепя, и сина ти ще утрепя в най-скоро време". Магистратите са приели, че и двете реплики биха могли да възбудят основателен страх за осъществяването на заканите. 

Решението на Районния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

