Майката на наръгалата четирима в София: Призна си всичко, използвала е кухненски нож

7412
Кадър: bTV

„Призна си всичко, че е нападнала четирима души с кухненски нож, лично наш нож", това разказа пред bTV Мая - майката на жената, която на 26 март наръга четирима души в София. 

Случката се разигра вечерта в четвъртък. 39-годишната жена първо наръгала двама германци около метростанция "Стадион Васил Левски". Било около 19, 29 часа. Жената избягала, а половин час по-късно наръгала още 2 чужденки в автобус близо до хотел "Хемус". 

Тя беше арестувана часове по-късно. 

Майка й разказа, че жената се прибрала в дома си с такси след нападенията. 

"Тя не е добре от известно време. След смъртта на баща ѝ преди година и 2–3 месеца много се влошиха нещата", разказа жената. Според Мая дъщеря й има психическо заболяване. Била е агресивна и към нея. 

Четиримата пострадали са без опасност за живота. 

