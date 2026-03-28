Кметът на Пловдив: Готово е мобилното приложение за градския транспорт

Хората вече могат да проверяват в телефона си кога различен автобус ще се появи на конкретна спирка

Мобилно приложение, с което пловдивчани и гостите на града ще могат да следят автобусите от градския транспорт и да знаят след колко време те ще минат през дадена спирка, вече работи. Това обяви кметът Костадин Димитров.

По думите му данните са достъпни както в приложението, което може да бъде изтеглено и на iPhone, и на Android устройства, така и в интернет сайт. "Работим и по това тази информация да бъде видима по таблата на спирките", добави градоначалникът. И публикува линк, от който желаещите могат да изтеглят приложението.

Вижте целия пост на Костадин Димитров:

Градският транспорт на Пловдив е видим! Не на едно, а на няколко места. Първо искам да благодаря на Милен Божиков, който е създател на livetransport.eu. Бяхме в контакт с него тези дни покрай предоставянето на данните от системата за проследяване на автобусите. Предложих му реализация в Община Пловдив и ще се радвам през лятото, когато му свършат ангажиментите с обучението в чужбина, да ни бъде в помощ. Млади и способни хора ни трябват.

Другата добра новина е, че по наша заявка е готово и приложението, свободно за сваляне в App Store и Google Play: Градски Транспорт Пловдив. Приложението е пилотен, тестови проект. Пловдивчани могат да избират кое от двете да ползват за информация. Добре дошли са и други предложения. Работим и по това тази информация да бъде видима по таблата на спирките.

Линк към приложението в Apple App Store: https://apps.apple.com/bg/app/градски-транспорт-пловдив/id1550958980



Има го и за Андроид в Google Play Store.