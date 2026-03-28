Задържаха рускиня по сигнал за купуване на гласове в Стара Загора

Жена с руско гражданство е задържана след сигнал за предлагане на пари срещу гласуване в Стара Загора. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев

Сигналът е подаден по електронната поща на ОДМВР – Стара Загора. По първоначална информация жената е предлагала по 30 евро на избиратели, за да гласуват за конкретна политическа партия на предстоящите избори.

При извършено претърсване на адреса, на който живее, са открити и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора. Срещу всяка секция са били отбелязани предполагаеми гласове за конкретна политическа формация. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районната прокуратура в Стара Загора.