Майката на Николай Златков сложи табела с имената на загиналите в Петрохан

Майката на един от загиналите в случая "Петрохан-Околчица" сложи табела с имената им в Петрохан. Това написа Румен Леонидов във фейсбук профила си.

Мъжът няколко пъти споделяше информация от името на Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, която закри профила си в социалните мрежи.

"Днес Ралица символично погреба шестимата убити като постави този знак в Петрохан с имената им и имената на техните кучета. Поклон пред паметта им!", пише Леонидов.

Минала седмица Ралица Асенова заяви в ефира на Нова, че ще отиде до прохода Петрохан с камион и кран, за да постави паметна плоча за сина й и останалите загинали.