Гюров: Въвеждаме пакета от мерки с цел да спрем поскъпването за българите (Видео)

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители. Поскъпване, което е причинено от конфликта в Близкия изток. Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, разпространено във фейсбук профила му.

Нашата задача е да направим така, че този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората, добави той.

Започваме с най-важното - транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките, заяви още премиерът.

Затова взехме решение да отложим въвеждането на ТОЛ таксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората, добави той.

Започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор, съобщи Гюров.

В петък вечерта министър-председателят Андрей Гюров, заедно с представители на служебния кабинет, представи пакет от мерки, насочени към справяне с последствията от кризата в Близкия изток и нейното отражение върху гражданите и бизнеса в България. Служебният финансов министър Георги Клисурски уточни, че към момента необходимите средства за реализирането им възлизат на около 100 млн. евро.