Здравеопазването е най-важната инвестиция в бъдещето. И за държавата, и за всеки български гражданин. Осигуровките, които всички плащаме, не са данък или разход. Те са билет за иновации, за по-добри технологии, за достъп до най-доброто – за достойно дълголетие. При това – тук, в България.

Думите на проф. Костадин Ангелов, изречени пред над 700 симпатизанти и съмишленици на ГЕРБ-СДС във Велико Търново и пред председателя на ГЕРБ Бойко Борисов предизвикаха вълнение и овации. И очертаха мисията на ГЕРБ-СДС в следващото Народно събрание и управление на България – дълголетие. Достойно дълголетие в добро здраве за всеки български гражданин. Мисия, която си струва националното обединение и която изисква да бъдем държавници, вместо политици - казва водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и региона проф. Ангелов.

Проф. Костадин Ангелов – водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново

„Време е за нова философия в здравеопазването. Вече няма само да „лекуваме болести“, вече ще управляваме здравето. Искаме българските деца да не влизат в болница, а да знаем какви са рисковете пред здравето на всяко едно от тях още от люлката. Затова основен момент е въвеждането на геномен скрининг за всяко новородено. Това ще е истински щит на нацията. Това е науката в действие – да работи за нас, да ни даде най-важното – сигурно здраве, всяко дете да расте здраво, без предотвратими състояния“, обяснява проф. Костадин Ангелов. И е категоричен – във всяко училище и всяка детска градина ще има фелдшер – лекарски асистент. Защото само тези хора могат ежедневно да следят здравето, да го контролират във всеки един момент от израстването и развитието на децата.

Разширяването на ин-витро пакета и пълно покритие на всички процедури е друга от целите пред ГЕРБ-СДС в областта на здравеопазването и промяната на демографското състояние на нацията.

„И тук идва логичният въпрос – ще стигнат ли парите. Аз съм категоричен – средствата са достатъчни и ние ще го докажем. Питат ме – къде потъват парите за здраве. Потъват в хаоса. На това ще бъде сложен край – с ускорена дигитализация в здравеопазването. Ние поставихме началото, време е за следващата голяма стъпка“, аргументира се проф. Костадин Ангелов. И описа решението, което ГЕРБ предлага – внедряване на изкуствен интелект (AI) в контрола на Здравната каса.

„Изкуственият интелект не си затваря очите пред фиктивни прегледи и дублиращи се терапии. Ще се знае във всеки един момент кой е преглеждал, какво е преглеждал, какво е назначено, къде отива всяко едно лекарство. Изкуственият интелект ще сложи нужния ред в системата“, поясни проф. Ангелов.

Изкуственият интелект ще намери още едно важно приложение – чрез AI асистент в телефона на всеки един човек. С всички технически възможни приложения – от следене на пулса и предупреждение при риск, до напомняне за прегледи.

„Всичко, описано до тук, ще се случи с работа. В ГЕРБ-СДС сме доказали, че работата води до резултати. Велико Търново и областта са пример за това – с възстановената работа на МБАЛ в Свищов, на общинската белодробна болница във Велико Търново, с новата техника, която е на път към Комплексния онкологичен център в града – ПЕТ скенер и нов ЯМР. Ние не обещаваме празни приказки, а просто работим“, казва проф. Ангелов.

И в заключение резюмира накратко това, което ГЕРБ-СДС предлага. Не обещава, а предлага – държавно управление, стъпило върху доказателствата, знанието и науката. Резултати, а не илюзии.