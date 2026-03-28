Издирват 82-годишен мъж в Шумен, страдащ от деменция

Издирват 82-годишен мъж в Шумен. Той се казва Никола Иванов Бабаджанов и е в неизвестност от следобедните часове днес.

Мъжът страда от деменция. Областната дирекция на МВР в Шумен го издирва по молба на близките му,  съобщи говорителят на полицията в Шумен Ася Йорданова, предава БТА.

 Малко след 19:00 ч. е забелязан в района на пл. "Кристал" в Шумен. Друг път също е напускал дома си, губи се е и установяван в района на Кооперативния пазар в града, добави Йорданова.

Мъжът не носи пари в себе си, няма лична карта. Висок е около 170 см, със слабо телосложение, къса прошарена коса, с теменна плешивост. Облечен е с черен елек и тъмен анцуг, носи черна шапка с козирка, обут е със сини градински чехли. В себе си е имал шофьорска книжка.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 и на телефон 054 800 588, допълни говорителят на ОД на МВР.

