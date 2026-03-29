Блъснаха полицай, докато извършвал проверка край Белица

Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица. Инцидентът е станал снощи малко след полунощ на входа на града, пише БНТ.

По първоначална информация, при опит да бъде извършена проверка от страна на униформения, шофьорът не се подчинил на полицейското разпореждане и е избягал с колата. При връщането на заден ход е ударил служителя на МВР, който е пострадал.

Шофьорът все още се издирва. Той е познат на полицията, криминално проявен. Колата му е намерена изоставена в района на село Елешница.