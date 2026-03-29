Нана Гладуиш след диагнозата рак на кожата: Моето чудо е пламъкът, който ми дава сили да продължа

Стресирах се, тук имат един ненормален обичай да ти съобщават такива неща включително по телефона, разказа Нана Гладуиш от САЩ пред bTV след диагнозата рак на кожата. "Това ми беше съобщено по телефона, аз шофирах. Прибрах се, отворих вратата и казах: Имам рак на кожата."

Преминах през тежки неща, първата ми диагноза бе свързана с твърдението, че няма да оцелея. Все пак в този случай нещата изглеждаха по-позитивни, хванати навреме, разказа емблематичното лице на предаването "Съдебен спор". При рака на кожата лечението е оперативно, нямаше нужда от допълнителна терапия освен слънцезащитата. Докато се възстановявах от тази оперативна интервенция нещо друго започна да ме притеснява, отново на главата. И него го изрязаха, слава Богу то не се оказа опасно. След това отидох и изрязаха още две неща. Всичко, което е стресиращо, дори когато има от относително бързо лечение отключва огромен страх за всичко ново, което се появява, разказа Нана Гладуиш.

Опитвам се да филтрирам страховете си, да се грижа за здравето си, защото освен пациент съм и човек, който помага на пациенти, имам пациентска организация.

Моето чудо е моето семейство и онзи пламък в самата мен, който винаги ми дава сила да продължа, каза Нана Гладуиш.