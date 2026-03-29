Укрепиха падналите при декемврийските валежи подпорни стени на хълма Бунарджика в Пловдив

Проблемни са повечето такива съоръжения по тепетата, защото са стари

Двете подпорни стени на хълма Бунарджика, паднали при обилните валежи на 5 и 6 декември м. г., вече са укрепени и предстои демонтажът на кофражите, съобщи зам.-кметът по строителството на пловдивския район "Централен" инж. Тошо Пашов. След рухването на старите съоръжения на ул. "Поп Харитон" първо бяха демонтирани кабелите и електрическите стълбове, после мястото беше разчистено и започна укрепването. Едната стена беше завършена още в края на февруари, работата по другата продължи по-дълго, защото теренът е труден.

След инцидента кметът на "Централен" Георги Стаменов обясни, че подпорните стени по повечето хълмове са проблемни, защото са изградени преди 80-100 години и не отговарят на съвременните изисквания.