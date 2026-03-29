ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха издирвания 82-годишен мъж с деменция от Шу...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22561759 www.24chasa.bg

Укрепиха падналите при декемврийските валежи подпорни стени на хълма Бунарджика в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

2492
Подпорните стени на ул. "Поп Харитон" в Пловдив са готови и предстои демонтирането на кофража.

Проблемни са повечето такива съоръжения по тепетата, защото са стари

Двете подпорни стени на хълма Бунарджика, паднали при обилните валежи на 5 и 6 декември м. г., вече са укрепени и предстои демонтажът на кофражите, съобщи зам.-кметът по строителството на пловдивския район "Централен" инж. Тошо Пашов. След рухването на старите съоръжения на ул. "Поп Харитон" първо бяха демонтирани кабелите и електрическите стълбове, после мястото беше разчистено и започна укрепването. Едната стена беше завършена още в края на февруари, работата по другата продължи по-дълго, защото теренът е труден. 

След инцидента кметът на "Централен" Георги Стаменов обясни, че подпорните стени по повечето хълмове са проблемни, защото са изградени преди 80-100 години и не отговарят на съвременните изисквания.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

