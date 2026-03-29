Янкулов за идеята полиция да изведе Сарафов: Въпросът е правен, не бива да бъде решаван със силови средства

Ситуацията с главния прокурор не бива да бъде обвързана с реформата в съдебната система. Тя не е част от съдебната реформа. Законността може да бъде възстановена с отстраняването на Борислав Сарафов. Това каза по БНТ правосъдният министър Андрей Янкулов.

По думите му, ако въобще въпросът за Сарафов стигне до Съда на ЕС, това няма да стане в скорошен порядък. Дали ще стигне до съда в Люксембург зависи от ВАС, където министърът обжалва отказа на Прокурорската колегия да се занимава с мандата на Сарафов.

"Важно е да се каже какъв е същинският проблем, а той е, че Прокурорската колегия каза, че Сарафов е вечно временно на поста, освен ако не поиска сам да се оттегли, или не настъпи някое друго неприятно събитие", посочи министърът.

Според него, ако изборът на ВСС се прави с обикновено мнозинство от 121 гласа, това ще води до налагане на политическото мнозинство в момента. "Идеята за 160 гласа е да има разбирателство в парламента за кандидатури, които няма да защитават техните партийни интереси", поясни той по отношение на избора на парламентарната квота в кадровия орган. И отново повтори: Проблемът с временния вечен мандат на Сарафов не е въпрос на съдебна реформа, а на елементарно възстановяване на законността. Не е късно да се направи. Колкото повече време минава, тежката криза на правовата държава ще се задълбочава.

Според него улицата не иска кръв, а гражданските протести през годините по отношение на правосъдната система доказали своята цивилизованост. По думите му гражданският сектор трябва да бъде адмириран.

"В никакъв случай не подкрепям силови действия за решаване на правни въпроси", каза министър Янкулов по повод на идеи в публичното пространство Сарафов да бъде изведен от кабинета с полиция. "Не е въпрос за кабинета, за стола, той трябва да бъде решен с правни, а не със силови средства", категоричен е министърът.

По делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в центъра на София, по което съдът си направи отвод в петък, министърът обясни, че състоянието на съдебната система не е особено добро, "но, за да се промени това, да има генерална промяна", тя трябвало да дойде оттам, където се управлява системата.

"На върха на самата прокуратура имаме нелегитимен главен прокурор, на върха на СГП имаме г-жа Емилия Русинова, за която излизат обвинения от българския европейски прокурор, че г-жа Русинова я е въвела в "Осемте джуджета", и не получаваме никакъв коментар", подчерта министърът.

"Основният орган, който има отношение към управлението на системата, е ВСС", обясни още Янкулов. По отношение на твърдението, че има нов брокер в системата - съдия от ВКС, министърът каза, че как се случва влиянието трябвало да бъде изяснено още преди години, когато излязоха "Осемте джуджета" и Нотариуса. Тогава реакция не последвала. "Тъй като това не се изясни, сега логистиката няма как да ни е ясна, защото още тогава мрежите не бяха осветени", поясни той.

"По-същественото е как въобще се осъществява паралелното правосъдие. Трябваше към доказателствата да се подходи много по-сериозно. И по отношение на изнесеното от Теодора Георгиева не се говори, не последва нищо", каза Янкулов.

"Аз мога да поставям въпроса за разглеждане. Това е моята роля", добави той.

"Спекулации са, че едва ли не генералният адвокат на съда на ЕС се е произнесъл по същество по казуса с отстрянаването на Андрей Гюров от БНБ. По отношение на легитимността няма проблем, защото към момента, когато президентът назначава Гюров за премиер, към тази дата той е подуправител на БНБ. Интерпретациите в публичното пространство не отговарят на действителността", каза още министърът.