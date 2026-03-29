Николай Василев: Служебните правителства само се занимават да раздават пари

Не съм фен на това което се случва, планината роди мишка, каза по bTV бившият вицепремиер Николай Василев по повод обявените от правителството мерки за 100 милиона евро за подпомагане на засегнатите от поскъпването на горивата.

Последните 5 години със 7 служебни правителства и 3 кратки редовни ми се сливат в един общ хаос, в който държавата не направи почти нищо. Влязохме в Шенген и еврозоната, браво. В останалота време всички правителства начело с първото служебно от лятото на 2021 г. участват в постоянна дискусия на кого повече пари да раздават, коментира бившият вицепремиер.

Служебните правителства само се занимават да раздават пари. А може да се хеджира риска на петролните пазари - да се купи напред евтин петрол. Трябва да държат здраво бюджета. Какво им пречи да съкратят 9 000 незаети щатни бройки в администрацията. Правилно е, че не намалява ДДС-то на отделни браншове. Трябва да изизскваме от хаотичната политическа класа да направи редовно правителство, заключи Николай Василев.