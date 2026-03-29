Мъж почина след сбиване в центъра на Слънчев бряг

Спречкване между две компании в курорта "Слънчев бряг" е завършило със смъртта на 48-годишен мъж от Свети Влас, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Инцидентът е възникнал около 5:30 часа тази сутрин в дискотека в хотел "Диамант". След употреба на алкохол, между две групи мъже избухнал конфликт. Намесата на служители от частна охранителна фирма прекратила скандала, като участниците били изведени извън дискотеката.

Едната компания, състояща се от петима мъже от село Оризаре, напуснала мястото с такси и се отправила към денонощен магазин в района на хотел "Кубан". В близост до магазина те засекли пеша мъжа, с когото по-рано били в конфликт.

Между тях отново възникнало физическо спречкване, при което 48-годишният мъж паднал на земята и починал. Причините за смъртта му се изясняват, като се очакват резултатите от съдебномедицинска експертиза.

Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия.

Петимата мъже от Оризаре са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Несебър. По случая е образувано досъдебно производство, като се извършват множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас, съобщи БТА.