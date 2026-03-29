Андрей Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната сигурност

Андрей Гюров Снимка: Министерски Съвет

В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимост. Това заявява служебният министър-председател Андрей Гюров по повод 22-годишнината от присъединяването на България към Северноатлантическия алианс, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

"Днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници. Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията", пише в публикацията.

Министър-председателят Андрей Гюров: Днес отбелязваме 22 години от един от най-значимите избори в съвременната ни...

Posted by Министерски съвет на Република България on Saturday 28 March 2026

