Андрей Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната сигурност

В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимост. Това заявява служебният министър-председател Андрей Гюров по повод 22-годишнината от присъединяването на България към Северноатлантическия алианс, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

"Днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници. Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията", пише в публикацията.