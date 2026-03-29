Задържаха шофьора, блъснал полицай при проверка край Белица

41-годишният мъж от разложкото село Баня, който блъсна полицай при проверка, и избяга, е установен и задържан, съобщиха от полицията. Униформеният служител пострада при специализирана акция срещу наркоразпространението и конвенционалната престъпност край Белица. Инцидентът е станал около 00:19 часа в събота, когато екип на МВР забелязал спрял автомобил „Тойота Корола" на изхода на града в посока село Краище.

При опит за легитимация и извършване на проверка, водачът на превозното средство предприел рискова маневра. С висока скорост на заден ход той блъснал единия от полицаите и избягал от местопроизшествието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия, в резултат на които автомобилът е открит изоставен в село Елешница, а извършителят - 41-годишен мъж, е задържан. Пострадалият служител на реда е прегледан от медицински екипи, като са установени травми в областта на бедрото и коляното.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.