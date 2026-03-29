Лора Христова полетя с парапланер над Пирин

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Един загина, а 17 пострадаха при катастрофи през изминалото денонощие

17 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

При катастрофи през последното денонощие в страната са пострадали 17 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 15 са пътнотранспортните произшествията за последните 24 часа. В София са регистрирани едно тежко и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали. Един човек е пострадал при катастрофите в столицата.

От началото на годината са станали 1204 катастрофи с 86 загинали и 1504 ранени, припомня БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат осем повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., анализират от МВР.

17 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие СНИМКА: Архив

