"Алфа Рисърч": Ако изборите бяха сега 30,8% биха гласували за "Прогресивна България", 21,2% - за ГЕРБ

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намирят място в бъдещия 52-ри парламент, сочат данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" и поръчано от Българското национално радио.

От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.

Коалицията ПП-ДБ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.

Пети са от "Възраждане" – 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.

За момента под чертата остават: "БСП-Обединена левица" – 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, Коалиция "Сияние" – 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН – 1,4%, АПС – 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот.

29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота.

14,7% се колебаят.

На въпроса: Трябва ли българите зад граница да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас, 60% отговарят с категоричното "Да", 33,8 с "Не", а малко на 6 на сто не могат да преценят.

Кой е първият проблем, с който трябва да се заеме бъдещо редовно правителство?

За 47 на сто от сънародниците ни това са доходите и инфлацията, за 33,% е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3 на сто, за 7% от българите това е здравеопазването, а 1,2 на сто посочват пътищата и инфраструктурата.

Ако трябва да избирате един стратегически партньор, кой ще препоръчате на политиците?

Повече от половината българи – 56,3 на сто отговорят категорично, че това е Европейския съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е препдочетена от 1,8%.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч, по договор и с финансиране от БНР.

Обем на извадката: 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Период на провеждане: 19 - 26 март 2026 г.