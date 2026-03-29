Отличник се яви вместо приятел на изпити по право в Пловдивския университет, осъдиха и двамата

Първия път номерът минал, но на следващия студенти се възмутили и обяснили, че пишещият не е техен колега

Младеж, завършил успешно право в СУ "Св. Климент Охридски", се яви на държавния изпит в Пловдивския университет вместо свой приятел, който не можел да се дипломира. Двамата били близки от деца и се записали да учат една и съща специалност, но в различни вузове. Студентът в София завършил с отличен успех през 2021 г., по време на следването си бил отличаван неколкократно на национални състезания по гражданско право.

Приятелят му обаче не залягал над учебниците в Пловдив, успял да завърши семестриално, но закъсал на държавните изпити. Така решил да помоли отличника да се яви вместо него. Студентската книжка била подправена, като била сложена снимката на вече дипломирания юрист, това е направено от човек, останал неустановен по делото. На 12 ноември 2021 г. отличникът се явил на изпита по публичноправни науки в ПУ "Паисий Хилендарски" и се справил успешно с преправената студентска книжка.

След като схемата проработила, закъсалият студент убедил приятеля си да се яви вместо него и на наказателноправните науки. Това се е случило на 4 юни 2022 г. Този път обаче студентка казала на изпитната комисия, че човекът, който пише по поставените въпроси, не е този, за когото се представя. Подкрепили я и нейни колеги, който обявили, че повече няма да си мълчат. От комисията подали сигнал в прокуратурата и двамата били изправени пред съда.

Получили условни присъди от по 9 месеца от Районния съд в Пловдив и обжалвали. На втора инстанция наказанията са намалени до пробация - 1 г. за отличника и година и 6 месеца за приятеля, който го накарал да престъпи закона. Причината са многобройните смекчаващи вината им обстоятелства.

Решението на Окръжния съд в Пловдив е окончателно.