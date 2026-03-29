Жената, наръгала четирима в София: Не харесвам германци, направих го в интерес на обществото

Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража" за 39-годишната Галина Боналова, която наръга четирима германци, защото се дразнела от това, че не говорят на български.

На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци".

Пред съда днес тя добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест", предаде Нова.

Прокуратурата поиска жената да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.

Жената е с обвинения за опит за убийство на повече от един човек. В четвъртък жената през около половин час извърши две престъпления.

Първо в района на метростанция „Стадион Васил Левски" намушка двама души, а след това в автобус 94 - още две момичета. Всички те - немски граждани. За престъплението жената използва кухненски нож.

Тя е криминално проявена. Нейната майка разказа пред bTV, че е „сигурна", че дъщеря й има психическо заболяване. До този момент задържаната не е освидетелствата.