Лапа с QR код на обществени места ще насочва как да реагираме при животно в беда

Информационната кампания „Сканирай лапата" започва днес на площад „Света Неделя", съобщиха организаторите от Stray Angels. Инициативата представя нов визуален знак – лапа с QR код, който при сканиране отвежда към онлайн платформа с насоки как да се действа при животно в беда, към кои институции може да се подаде сигнал и какви санкции се предвиждат при нарушения.

Целта на кампанията е да направи Закона за защита на животните по-достъпен и по-разбираем за гражданите. Предвижда се символът да бъде поставян на ключови обществени места, както и в търговски обекти в цялата страна.

Като част от откриването участниците ще изминат маршрута от площад „Света Неделя" до Национален дворец на културата, носейки табели с QR символа, с които символично ще представят инициативата. Кампанията е подкрепена от редица популярни личности, сред които Юлиан Костов, Александра Богданска, Диляна Попова, Асен Блатечки, Папи Ханс, Дарин Ангелов, Никол Станкулова и Валерия Георгиева, пише Нова.

От организацията уточняват, че „Сканирай лапата" се реализира в партньорство с общини, институции, бизнеси и граждани, обединени около каузата за по-голяма информираност и отговорно отношение към животните.