Максимално ще бъде ограничена възможността за замени на членове на секционни избирателни комисии (СИК), каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването "Неделя 150" на БНР.

Тя посочи, че членовете на СИК вече са назначени, като крайният срок е бил 24 март, а продължава да има искания за замени от парламентарно представените партии и коалиции. Този път всички сме единодушни, че замените ще се извършват само и единствено в ситуации, когато са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, заяви Матева. Тя добави, че ако някой член на секционна комисия се откаже, на Районната избирателна комисия (РИК) трябва да бъде предоставено писмено желание да бъде заличен - саморъчно изписани имената му и саморъчно подписано.

Матева каза, че районните избирателни комисии ще обучават секционните между Цветница и Великден или след Великден, непосредствено преди изборите, за да има максимален ефект. Оптимизирахме секционния протокол, в който ще се въвеждат резултатите от гласуването, посочи заместник-председателят на ЦИК. Частта, в която ще бъдат въвеждани гласовете за партии и коалиции, прилича на бюлетината, за да не са объркват представителите на комисиите и да им е по-лесно, каза тя. Матева добави, че се разработва и мобилно приложение с електронен протокол за проверка на правилното въвеждане и изчисляване на резултатите.

Относно секциите в чужбина, заместник-председателят на ЦИК посочи, че на във Великобритания за първи път ще бъдат открити седем секции в посолството в Лондон. Тя обясни, че след въведеното ограничение в Изборния кодекс за до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни извън ЕС, идеята е била да бъдат открити толкова секции, колкото помещенията позволяват.

Матева съобщи, че секциите във Великобритания са 28 - 20, които разрешава законът, седем в посолството в Лондон и една в дипломатическото представителство в Единбург. В САЩ секциите ще са 24, от които четири в дипломатически и консулски представителства във Вашингтон, Лос Анджелис, Ню Йорк и Чикаго. В Турция ще бъдат 27 секции - 20, съгласно законовото ограничение, три в Анкара, две в Истанбул и по една в Бурса и в Одрин, които ще са в консулските служби и генералното консулство, уточни тя.

Росица Матева каза, че на тези избори са подадени двойно повече заявления за гласуване в чужбина, които освен за откриване на секция, служат и за включване на гласоподавателите в избирателните списъци. Избирателят включен в списък няма да попълва декларация и това ще улесни процеса, обясни тя и изрази надежда това да спомогне да няма забавяния и струпвания пред секциите.