За ден 23 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, други петима са отказали тестване.

15 728 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19 830 водачи и пътници. Съставени са 4781 фиша и 448 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.