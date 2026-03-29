Масово заменят членове на СИК в Пловдивска област, подават оставки, има и забранени роднинства

Съпруга на кандидат-депутат е назначена в комисия в Асеновград

Масови замени на членове на секционните избирателни комисии се извършват в Пловдивска област. Най-честата причина са подадени оставки, но има и констатирани роднински връзки в една и съща комисия, което е забранено в Изборния кодекс. Такава близост е установена например в Община Стамболийски.

Служебна проверка на Районната избирателна комисия в региона пък е показала, че Айлян Еминова Мехмед не може да е член на СИК, защото е съпруга на кандидат за народен представител. Партията, която я е излъчила, е уведомена, но на този етап не е посочен човек за замяна.

Рекордьор по освободени и назначени нови хора в комисиите е Община "Родопи" - 28. На места се заменят не само редови членове, а и председатели, заместници и секретари.