Загиналият в Слънчев бряг е бил от Общинската полиция в Несебър

Тони Щилиянова

[email protected]

Стефан Поляка. Снимка: фейсбук/Гласът на Несебър

48-годишният мъж, който издъхна при мистериозни обстоятелства рано тази сутрин в Слънчев бряг след сблъсък с компания от мъже от Оризаре, е бил служител на общинската служба за охрана и обществен ред в Община Бургас.

Това стана известно в социалните мрежи малко след новината за трагичния инцидент. Във фейсбук групи, свързани с Несебър, бе оповестено и името му: Стефан Денев - Поляка от Свети Влас.

Източници на "24 часа" потвърдиха, че починалият мъж действително е работел в общинското звено за охрана.

По официални данни на Областната дирекция на МВР в Бургас около 05.30 ч. днес в заведение в хотел "Диамант" в Слънчев бряг  след употреба на алкохол възниква спречкване между две компании.

Конфликтът е потушен, а мъжете изведени навън от служители на частна охранителна фирма. Едната компания от петима мъже от с. Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин за хранителни стоки до хотел "Кубан". Там засекли 48-годишен мъж от Свети Влас, който бил част от  компанията, с която малко по-рано били в конфликт. Мъжът бил сам и вървял пеша.

Отново възникнал скандал и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал.

Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Петимата мъже от компанията от Оризаре са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Несебър.

Предстои извършването на множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Стефан Поляка. Снимка: фейсбук/Гласът на Несебър

