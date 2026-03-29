ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС прибира с чартъра четирима наши сънародници, з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22563486 www.24chasa.bg

Три катастрофи на "Хемус" край Шумен, 10-годишно дете е в болница

4956
Линейка СНИМКА: Архив

10-годишно дете е с травма на главата след една от трите катастрофи на "Хемус" край Шумен. 

То е пострадало при единия от инцидентите, възникнал в платното в посока към София, и е откарано в за преглед в шуменската болница.

В другото произшествие с материални щети водач е самокатастрофирал, съобщава NOVA. Подобен е случаят и в трети инцидент в платното в посока към Варна.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг. Екипи на "Пътна полиция" от Нови пазар подпомагат движението в тези участъци на магистралата.

Движението при км 353 на АМ "Хемус", в посока София се осъществява временно в една лента поради ПТП.

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента в участъка. Трафикът се пренасочва в активната лента и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

