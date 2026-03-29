Делфините в Черно море са 73 000, популацията още се възстановява след масовото избиване

Делфините в Черно море са около 73 000, популацията все още се възстановява след масовото им избиване през миналия век. Това сочат доклади на учени от Института по океанология във Варна. 

Масовият лов на делфини започва в края на 40-те години на ХХ век. У нас е създадена специална флотилия, корабите от която влизали на 200 километра навътре в морето, за да ловят бозайниците. С информация за движението на стадата помагали и самолети.

"Една делфиноловна група е обхващала 7-8 души. Капитан на съответния плавателен съд и стрелци. С ловни и военни пушки са били отстрелвали делфините. Имало е хора с куки, които да прибират животните. Имало е гмуркачи, които да преследват раненото животно", разказва пред БНТ Донка Николова от Държавен архив-Варна.

Делфините са ловени заради ценната им мас с високо съдържание на витамин D. Месото им пък било деликатес в заведенията по Черноморието. 59 хиляди делфина са убити само у нас през 1959 г. 7 години по-късно уловът им е забранен в България и те се превръщат в защитен вид.

Въпреки забраната за лов, намаляването на популацията на делфините продължава заради замърсяването на морето и рибарските мрежи.

Към момента в българската акватория на Черно море живеят делфини от три вида - Афала, Муткур и обикновен делфин.

