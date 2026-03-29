ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Виктор Иванов за прокурорския син: Не намираш някого в тази държава само ако не го търсиш

Виктор Иванов КАДЪР: NOVA NEWS

"Единственият начин да не намериш някого в тази държава, е да не го търсиш."

Така журналистът от "24 часа" коментира в ефира на NOVA случая с прочутия прокурорски син Васил Михайлов от Перник, който продължава да се изплъзва на полицията в продължение на 9 месеца. Преди дни Михайлов отново се прояви, след като заедно с приятели, въоръжени с пушки, опита да нахлуе в дома на полицай в село Люлин, но пак се изплъзна. 

"Той просто не е търсен - коментира Виктор Иванов. - МВР трябва да е едно, без значение кое е правителството. За съжаление, от месец насам не съм видял промяна за добра в МВР. То трябва да работи поне за тези кримнално-битови проблеми по един и същи начин."

Виктор Иванов не очаква много от показните полицейски акции срещу купуването на гласове на изборите. 

"Акциите срещу купени гласове не са нови, гледали сме ги поне 7-8 пъти за 35 години. Напомнят ми на акциите тип "падни, че си истински престъпник", след които после осъждат държавата.

Ще видим дали са ефективни акциите след 19 април. Рискът да не бъдат ефективни е огромен. Това за мен не са  истински акции, за това се водят журналисти. Това напомня мерките срещу футболното хулиганство. Когато се привикват агитки преди дербито, след това стават най-големите ексцесии."

Виктор Иванов КАДЪР: NOVA NEWS

