Андрей Гюров: Някои хора силно се страхуват в страната да има честни избори

Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество, подчерта министър-председателят

"Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите." Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.

Примера с рускинята - говорим за купуване на избирателни секции, които осигуряват брой гласове.

Според него доверието на българските граждани се е засилило. "Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.

И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.

Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".

По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.

Той изъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така".

Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от Априлското въстание и поведението ан нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров. И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си".

"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?". И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", изтъкна той.

Последната атака към него персонално е свързана с това дали е легитимен премиер или узурпатор, както го нарича Пеевски. "Това, което виждаме е, че някои хора много силно се страхуват от това в страната да има честни избори. И затова атаките са абсолютно целенасочени и точно към определени хора. Аз в това нещо виждам и положителната страна - казва той. - Когато съставяхме правителството, едната от основните цели на това правителство, която изговорихме с всички министри, беше, че това правителство трябва да зададе един нов облик на управлението, да зададе един нов стандарт. И фактът, че сега тези хора ни атакуват, показва само че маските са паднали. Виждат се действията на правителството, вижда се промяна в отношението към гражданите, към институциите и това е силно застрашително за тези, които разчитат на завладяната държава, на завладяните институции, нечестните избори, за да могат да продължават да упражняват своето влияние.