Мъж осъди прокуратурата - заспал на волана, а го обвинили в шофиране пиян

Ваня Драганова

Пиян шофьор. Снимка: Pixabay

Приятели го натопили, че е карал колата пиян 

Прокуратурата трябва да плати обезщетение от 1800 евро на мъж от с. Баня край Карлово за останало недоказано обвинение в шофиране след употреба на алкохол.

На 19 декември 2023 г. той се скарал с приятели, стигнало се и до физическа саморазправа и те подали сигнал, че управлява фолксвагена си пиян. Полицаите го намерили заспал на волана и го задържали. 

После свидетелите признали, че са излъгали за карането на колата, и наказателното производство било прекратено на 12 февруари 2024 г.

Потърпевшият завел дело и поискал 5000 лв.  за преживените страхове, че ще влезе в затвора, довели до безсъние и социална изолация. Той има предишна условно наказание за същото престъпление и ако беше признат за виновен, би се стигнало до ефективна присъда.

Районният съд в Карлово приема част от тези аргументи, но уважава иска само в размер на 1800 евро.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати в Пловдив. 

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници