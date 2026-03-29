Премиерът: Специален щаб за цените ще заседава всеки ден

Ако кризата се разрасне, можем да поискаме свикване на парламента за законодателни решения и нов бюджет, казва Андрей Гюров

"Цените на горивата все още не са достигнали нивата от 2022 година. Самото ниво на цените в България е едно от най-ниските в Европа. Проблемът съществува, наблюдаваме го и веднага взехме мерки при първото покачване на цените, както и при задълбочаването на кризата", обясни служебният премиер в предаването "На фокус" по Нова тв.

И подчерта, че целта е една - да се внесе спокойствие чрез един цялостен пакет от мерки, насочен в няколко сфери. "Първо, имаме анализ как ситуацията може да се развие и в зависимост от дълбочината на кризата ще увеличаваме пакета, добавяйки допълнителни мерки, които да помогнат в съответната ситуация. Другото, което правим, е да насочим мерките точно там, където са най-необходими - към хората с най-голяма нужда и там, където можем да прекъснем още в зародиш инфлационната спирала. Приоритетните сектори, които идентифицирахме, са транспортът, енергетиката, храните, земеделието", обясни министър-председателят.

По думите му има специален щаб, който работи на ежеседмична база и следи внимателно всички данни от Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Комисията за защита на потребителите, за да може адекватно и бързо да се вземат решения. Ако трябва, ще заседава всеки ден.

Гюров посочи, че фактът, че държавата е с удължен бюджет, е проблем, защото правителството е с вързани ръце. "Затова внимателно анализираме възможностите, обсъждаме с Европейската комисия и използваме ресурсите, които са налични веднага. Ако кризата се разрасне, можем да поискаме свикване на парламента за законодателни решения и нов бюджет", категоричен е той.