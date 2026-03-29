Андрей Гюров: Щабът за цените ще заседава всеки ден, ако кризата се задълбочи (Обзор)

Десетократно са се увеличили сигналите за купуването на гласове

Щабът към Министерския съвет, който е сформиран във връзка с кризата с цените на горивата, заседава всяка седмица, но ако кризата са задълбочи, ще започне да се събира всеки ден. И тъй като до голяма степен сме с вързани ръце заради липсата на редовен бюджет, в такъв случай ще свикаме парламента. Това каза служебният премиер Андрей Гюров по Нова тв.

Той обаче подчерта, че “все още не сме видели цени на горивата като през 2022 г.” и в момента сме в най-лекия вариант на кризата. При него цените на петрола са относително високи. “Дори да се отвори Ормузкият проток, котировките няма да паднат скоро и ще отнеме време цените на бензина и дизела да се върнат на предишните си нива. Най-тежкият сценарий е, ако както по време на ковида се нарушат веригите на доставки. Това ще е системна криза, която ще засегне целия свят, и тогава щабът, който сме създали, ще заседава всеки ден”, каза премиерът.

Към момента правителството има анализ как би се развила ситуацията и в зависимост от това какво се случва към обявените вече в петък мерки ще се добавят нови, каза той.

“Насочваме мерките там където са най-небоходими, най-вече там, където можем да прекъснем още в зародиш една инфлационна спирала”, каза още той.

Гюров обясни, че битката срещу купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. Според него доверието на българските граждани в институциите се е засилило. “Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десетократно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати”, подчерта той.

В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: “Вие как влязохте в това нещо? Какви неща ще ви се случат? И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен”, изтъкна той. И беше категоричен, че няма планове да е в активната политика, след като се състави редовен кабинет.