Новият парламент: бал на дебютантите и пренареждане на ветераните

Йордан Цонев и Делян Добрев ще са сред най-опитните в него, а отвън вече ще гледат депутати от три петилетки

В бал на дебютантите ще се превърне първият ден на 52-ото народно събрание - така, както с идването на царя през 2001 г. и след това на Бойко Борисов през 2009 г. в парламента влязоха изцяло нови лица. Цикълът се повтори през 2021 г. с влизането на Слави Трифонов в 45-ото НС и година по-късно с “Продължаваме промяната” в 47-ото, когато новобранци дебютираха като политици.

Нахлуването им се очаква сега с формацията на Румен Радев. Макар самият той да бе 10 години под прожекторите на върха на държавата, а много от бившите му служебни министри и президентски секретари да са ядро на проекта му, десетки други край него за първи път ще четат закони и ще се запознават с парламентарните дела.

Обновление има и в другите групи. А голяма част от ветераните, които имаха зад гърба си десетки години опит, остават извън Народното събрание.

Така сред хората с най-голям опит, на които ще могат да се уповават по-младите колеги, вече се нареждат Йордан Цонев и Джевдет Чакъров от ДПС, Делян Добрев и Десислава Танева от ГЕРБ.

С най-много мандати зад гърба си от новите стари депутати ще е Йордан Цонев, който за първи път

прекрачва прага на парламента през 1997 г., а сега ще го направи за 13-и път

Две много интересни съвпадения има при него. Както 52-ото НС сега, така и първото му, 38-о НС е избрано след предсрочни избори и зимни протести.

Преди близо 30 г. те доведоха до падането на правителството на Жан Виденов. Второ, и в двете години изборите се провеждат на 19 април. При дебюта си Цонев е депутат от СДС (изключени са заедно с Христо Бисеров в началото на 2001 г.), сега е водач на ДПС във Варна.

В списъка на ветераните след него се нарежда Джевдет Чакъров, който бе изненадата в листата на ДПС в Благоевград с второто място веднага след лидера Делян Пеевски. Чакъров е депутат от 39-ото Народно събрание насам с малко прекъсване за времето, в което беше екоминистър в кабинета на тройната коалиция “Станишев”.

Енергийният експерт на ГЕРБ Делян Добрев пък ще се закълне в 11-о поред събрание. Също и колежката му Десислава Танева, като и двамата имат прекъсвания заради участия като министри в някой от трите кабинета на Бойко Борисов.

В ГЕРБ има и други политици със солиден опит, но голяма част от него е трупан и в изпълнителната власт. Например Деница Сачева, Костадин Ангелов, Младен Маринов, Росен Желязков, Христо Терзийски и Красимир Вълчев - все бивши министри, които станаха депутати за първи път в 45-ия парламент през 2021 г. след края на мандата на третото правителство “Борисов”.

Друга група са сравнително новите играчи в политиката, които обаче влязоха в нея в турбулентните години на криза и цикъл предсрочни избори.

Във въртележката от парламенти с кратки мандати свариха да натрупат по 5-6 зад гърба си.

Някои от тях обаче са между един и три месеца и нямат същата тежест като 4-годишните.

Последно пълен мандат изкара 44-ото НС,

45-ото и 46-ото проведоха едва няколко заседания и не приеха и един закон.

А най-бурна беше 2021 г., която започна с 44-ото и завърши с 47-ото събрание.

От партийните лидери с най-много мандати са председателите на ДСБ Атанас Атанасов и на ДПС Делян Пеевски - и двамата имат по девет. Атанасов за първи път влиза в 40-ото НС, а Пеевски - в 41-ото, но и двамата са пропускали някои легислатури. Бойко Борисов е бил в седем парламента, също и Ивайло Мирчев. Делян Пеевски е участвал в девет парламента. СНИМКА: Архив

Радостин Василев ще започне седмия си мандат, но пък

е бил депутат от 3 партии

В 45-ото влиза за първи път от ИТН, в 47-ото - от “Продължаваме промяната”, а в последното е вече лидер на МЕЧ.

Костадин Костадинов, Асен Василев и Божидар Божанов също могат да се похвалят вече с по пет мандата.

От листите за 52-ия парламент обаче изпаднаха опитни играчи от всички групи. При ГЕРБ отсъства бившият спортен министър Красен Кралев, участвал в 9 поредни парламента. Той влизаше от родната Варна, последния път - от Пазарджик, но сега водачите там са съответно Владислав Горанов и Стефан Мирев. Липсват още юристът Бранимир Балачев и Иван Червенков с по 5 мандата, както и Пламен Тачев с девет.

Обрулени са листите на ПП-ДБ. Знаково лице на “Промяната” - Лена Бориславова, обяви още преди месеци, че се отказва, иначе мъжът ѝ Мирослав Иванов води листите в Бургас и Ямбол. Няма ги и бившия регионален министър Андрей Цеков, Васил Стефанов и Петър Кьосев, изгонени бяха Даниел Лорер и Явор Божанков, който дори стана ябълка на раздора в коалицията, защото до последно ДБ опитваше да го вкара. При тях пък се отказаха Людмила Илиева и Иван Белчев.

След 11 мандата в биографията си и дългогодишно председателство на икономическата комисия се оттегля Петър Кънев от БСП.

От левите листи отпада и голям дял от настоящите депутати:

4-ма министри от кабинета “Желязков” -

Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов и Манол Генов, както и Драгомир Стойнев и Кирил Добрев. Връща се обаче Татяна Дончева, която ще е и ветеранът на групата. Устатата юристка беше в парламентарната група на БСП от 38-ото до 41-ото НС, също и в кратките 45-и и 46-и парламент с протестърите “Изправи се! Мутри вън”. От листите на БСП отпаднаха Атанас Зафиров, Манол Генов, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев. СНИМКА: Архив

Във все още действащия 51-и парламент има още няколко депутати - все от бившето единно ДПС, със завиден стаж. Досега с най-много мандати зад гърба си бе Рамадан Аталай от Алианса за права и свободи на Ахмед Доган. Колегата му Ремзи Осман пък

е участвал още в 7-ото Велико народно събрание,

което изработва новата конституция на България след смяната на строя. После заседава в първите шест демократични парламента (от 36-ия до 41-ия) и почива от активната политика до завръщането си през есента на 2024 г. Третият е Хасан Адемов, влязъл за първи път в 38-ия парламент. Сега обаче излезе предсрочно, за да стане служебен социален министър, поради което нямаше право да е кандидат за депутат. Всъщност половината сегашна група на АПС не е в новите листи. Липсват и Джейхан Ибрямов - осем пъти избиран, Павлин Кръстев, Левент Мемиш, Мехмед Салим и Павлин Найденов. Пък и социолозите засега оставят алианса под чертата за новия парламент.

А ако ИТН влязат, като депутат вече няма да заседава настоящата им зам.-председателка на НС - доцентката по право Николета Кузманова.