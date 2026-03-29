Разкриват 493 секции в 55 държави за вота на 19 април (Обзор)

В София и Пловдив ще има еднакви паравани

493 секции в 55 държави по света ще има за изборите на 19 април.

31 от тях са в страни извън Европейския съюз и за тях важи ограничението до 20 секции. В тази бройка не влизат тези в посолствата и консулствата на страната. Най-засегнати от това са Турция, Великобритания и САЩ, където винаги има най-много заявления от желаещи да гласуват българи.

С последните промени в Изборния кодекс, които приеха депутатите от 51-ото Народно събрание, бе прието секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени.

Така във Великобритания за вота ще бъдат открити 28 секции, от които 7 ще са в посолството ни в Лондон и 1 - в консулството в Единбург. 27 секции ще има в Турция - 3 в посолството в Анкара и 4 в консулствата в Истанбул, Одрин и Бурса. В САЩ пък ще има 24. Българите там ще могат да гласуват и в посолството във Вашингтон и консулствата в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис.

От страните в ЕС най-много секции ще има в Германия - 70, и Испания - 67. Любопитно е, че в Чехия българите ще могат да гласуват само в посолството ни в Прага. Причината е, че властите там не са дали разрешение за разкриване на други места за гласуване на външното ни министерство.

Близо 61 хил. заявления бяха подадени за гласуване в чужбина. Те бяха за 67 държави, но ЦИК реши да няма секции в Израел, Йордания, Кувейт, Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, заради войната в Близкия изток. Заради нецелесъобразност места за гласуване няма да има и в Иран, Ирак, Северна Корея, Ливан, Сирия, Индия, Пакистан, Украйна, Виетнам, Индонезия и др.

В средата на февруари от ЦИК поискаха от служебния премиер Андрей Гюров да бъдат осигурени еднакви паравани за всички секции и тъмната стаичка да остане в миналото. Въпреки че се разбраха на първата си среща, по-късно говорителката на ЦИК Росица Матева съобщи, че кабинетът е отказал да осигури паравани по стандарт, защото отговорността за това е на общинските администрации.

Изискването за еднакви паравани бе записано още през 2022 г. в Изборния кодекс за секциите, в които се гласува с хартиени бюлетини. Все пак в началото на месеца от ЦИК приеха това да могат да правят и областните администрации. Така областните управи на София и Пловдив обявиха обществени поръчки за осигуряването им. За София изработката и доставката на еднакви паравани ще струва 42 210 евро без ДДС за 1800 бр., а за Пловдив - около 26 хил. за 1450. Те трябва да бъдат доставени най-късно до 14 април.

Параваните ще са направени от плътна бяла пластмаса или сходен материал. Те трябва да могат да се поставят върху масите и бюрата в изборните секции, без да се закрепват трайно, и да могат да се сглобяват и разглобяват лесно.

Най-вероятно еднакви паравани ще има във всички секции в страната, стана ясно на първия брифинг на координационния център за изборите към МС. Съветничката на Гюров по изборните въпроси Ваня Нушева обяви, че именно това е целта на кабинета.