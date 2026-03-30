Нова онлайн платформа ще осигури на хиляди възрастни гъвкави и достъпни обучения

Ще има специални модули за видеоконферентни уроци, тестови зони и симулатори

Започна изграждането на първата по рода си Национална виртуална платформа за обучение на възрастни. Това е мащабен дигитален проект, който ще промени провеждането на обученията и ще развива уменията на работоспособното население.

Зад реализацията му е Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), а амбицията е платформата да се превърне в стратегически инструмент за модернизиране на ученето през целия живот.

Това е първата подобна система в България, която ще обедини в единна дигитална среда различни форми на обучение за възрастни, заяви директорът на ЦРЧРРИ Георги Ванев. Обясни, че проектът не е просто технологично решение, а основа за нов модел на професионално и ключово компетентностно обучение.

Платформата ще дава възможност за мултидисциплинарни обучения в различни направления. Сред тях са краткосрочни курсове за ключови компетентности - дигитални умения,

личностно развитие, икономика

и предприемачество. Паралелно ще се адаптират и професионални обучения, които досега традиционно са присъствено, но вече ще са в дигитална среда.

Целта ни е да изградим не просто работеща платформа, а много добра платформа - такава, която реално да помага на хората да надграждат знанията и уменията си, каза Ванев. И бе категоричен, че проектът поставя началото на систематизираното дигитално професионално обучение у нас.

Един от ключовите елементи на системата ще е интерактивността. Тя ще разполага със специализирани модули за видеоконферентно обучение, секции за самостоятелна подготовка, обучение чрез игра, тестови зони, симулатори и инструменти за проследяване на напредъка.

Проектът се очаква

да е готов до юни

по Националния план за възстановяване и устойчивост като част от компонент “Национална виртуална платформа за обучения”.

Основната цел е разширяване на достъпа до качествено обучение чрез използване на дигиталните технологии. Чрез онлайн курсовете за дистанционно обучение и електронните ресурси за самостоятелна подготовка ще се създадат гъвкави и достъпни форми на учене, съобразени с динамиката на съвременния трудов пазар.

Платформата е в синхрон с приоритетите “Образование и умения” и “Социално включване” на Националната програма за развитие “България 2030”, както и със Стратегията за учене през целия живот и стратегическите документи за дигитална трансформация. Очаква се тя да повиши участието на хората между 25–64 г. в образование и обучение, както и да подобри заетостта чрез засилване на дигиталните умения.

Сред иновативните решения е и създаването на

електронно обучително досие

Това е механизъм, който ще позволява проследяване на целия път на професионално развитие на обучаващия се. Така за първи път у нас ще бъде въведена система, която обединява информацията за преминати обучения, положени изпити и придобити сертификати в единна дигитална среда. Това ще оптимизира контрола на качеството и прозрачността при разходването на ресурси.

Достъпът до платформата ще става чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НОИ, което гарантира сигурност на данните и надеждна идентификация на потребителите.

Възрастовият обхват е хората в работоспособна възраст, но възможност ще имат и млади хора, които желаят да профилират и надградят знанията си след средно или висше образование. Обученията могат да са както безплатни, така и платени. Чрез ежегодните кампании на Агенцията по заетостта ще се предоставят ваучери за безплатни обучения в езикови, дигитални и предприемачески направления. Паралелно ще започне и апробация на професионални обучения.

Тази платформа ще бъде реален инструмент за учене през целия живот. Тя ще даде шанс на хиляди хора да подобрят квалификацията си и да бъдат по-конкурентоспособни, каза още Георги Ванев.