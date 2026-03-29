Полицай от Раковски засече още 3 нарушения на шофьор със 100 акта

Карал без гърне, жената до него била без колан, а две малки деца отзад - без предпазни столчета

Шофьор със 100 влезли в сила наказателни постановления беше засечен в 3 нови нарушения от полицай от Раковски.

Униформеният го спрял за проверка около 15,37 часа на 26 август м.г., защото управляваното от него волво вдигало много шум. Водачът обяснил, че е загубил гърнето по пътя, а полицаят установил, че жената на предната седалка била без колан, а две малки отзад - без предпазни столчета.

Било написано ново наказателно постановление с 3 глоби на обща стойност 76,69 евро. Шофьорът обжалвал, но санкциите вече са потвърдени от Районния съд в Пловдив, защото нарушенията са безспорно установени, а и заради богатото му минало на човек, незачитащ правилата за движение по пътищата.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати.